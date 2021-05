Ondernemer Alexander Klöpping liet een screenshot van een Twitter-ruzie tussen de Belgische viroloog Marc Van Ranst en Viruswaarheid-voorman Willem Engel op meer dan tweeduizend reclamezuilen in Nederland plaatsen. Maar mag dit eigenlijk wel zomaar?

De ruzie tussen de twee gaat over de coronapandemie. In het gesprek wijst de viroloog Engel terecht op het feit dat hij geen viroloog is. Engel zegt op zijn beurt dat Van Ranst voor een "angstpandemie" heeft gezorgd en dat het terecht is dat mensen hem haten.

Klöpping vroeg na het zien van de ruzie aan zijn volgers op Twitter wie geld zou bijdragen voor een crowdfundingcampagne om het gesprek op zogenoemde abri's (wachthuisjes) te zetten. Er werd uiteindelijk genoeg geld opgehaald om het gesprek bij bushokjes en op billboardschermen door heel Nederland te laten zien.

Er klinkt ook kritiek op de actie. Sommige mensen vragen zich op Twitter af of het juridisch wel toegestaan is om de ruzie zomaar op een reclamezuil te zetten, vanwege het auteursrecht van de betrokkenen. Dat is een vraag die niet gemakkelijk te beantwoorden is, zegt advocaat Wouter Dammers van LAWFOX Advocaten. Hij is gespecialiseerd in ICT-, privacy- en auteursrecht.

"Of er auteursrecht op de tweets zit, hangt af van een aantal factoren. Dat wordt getoetst aan de hand van of iets een eigen en persoonlijk karakter heeft. Het moet dus voldoende creatief zijn. Dat is in dit geval lastig te beoordelen, omdat het om een tweet gaat", vertelt Dammers.

Tonen van namen is mogelijk schending van privacy

Wel zitten er volgens de advocaat een aantal andere "haken en ogen" aan het afbeelden van de ruzie op een reclamezuil. "Op de billboards worden nu de namen van Willem Engel en Marc Van Ranst getoond, terwijl zij daar zelf niet voor hebben gekozen. Dat mag niet zomaar zonder toestemming en een rechter kan oordelen dat dit schending van privacy is."

Een ander punt is volgens hem het recht op privéleven. "Dat hangt een beetje samen met privacy. Door deze ruzie op reclamezuilen te zetten, komt in principe hun privé in het gedrang." Of dat ook geldt als het om een openbare tweet gaat, is nog maar de vraag. Wel is het zo dat mensen op Twitter op de ruzie kunnen reageren. Bij een reclamezuil kan dit niet en dat is volgens Dammers een belangrijk verschil.

Ruim 25.000 euro gedoneerd

Klöpping zegt tegen NU.nl zich "niet druk te maken over privacy of auteursrecht". Volgens hem gaat het om een uit de hand gelopen grap. "Binnen een half uur was het streefbedrag van 2.000 euro al gehaald. In eerste instantie was het idee om de ruzie op slechts een aantal zuilen te zetten, maar binnen 24 uur was er ruim 25.000 euro gedoneerd. Nu heb ik het op zoveel mogelijk zuilen laten zetten als ik van dat bedrag kon betalen."

Dat zijn er momenteel ruim tweeduizend, zegt Klöpping. Volgens hem moeten er de komende uren nog tientallen zuilen bij komen omdat het even kan duren voordat het screenshot van de ruzie wordt getoond, maar een precies aantal kan hij niet noemen.

Wel heeft hij donderdagmiddag de crowdfundingcampagne stopgezet. "Het is nu wel mooi geweest. Het punt is gemaakt."

Hoewel er vanaf nu geen geld meer gedoneerd kan worden, zal de ruzie nog wel een aantal dagen op de reclamezuilen te zien zijn, omdat daarvoor al is betaald. Het bedrijf achter de reclame op de zuilen, Sage + Archer, was niet bereikbaar voor een reactie.