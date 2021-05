Wat is de beste grote bluetoothspeaker? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Met bluetoothspeakers luister je draadloos naar muziek. Ze hebben een accu en zijn dus handig voor onderweg of op plaatsen in en rond huis waar je geen stopcontact hebt.

De speakers komen in verschillende maten. Grotere speakers zijn wat betreft omvang groter dan 2 liter en produceren vaak het meeste geluid. Handig als je muziek wilt luisteren in een grotere ruimte. Wel zijn ze door hun forse gewicht en omvang minder prettig mee te nemen.

De Consumentenbond test bluetoothspeakers onder meer op geluidskwaliteit, draagbaarheid, accuduur en bedieningsgemak. Er zijn in totaal 52 verschillende speakers getest die verkrijgbaar zijn.

Bij de vijftien grote modellen die zijn getest, komt een speaker van Sony als Beste uit de Test. Een speaker van LG is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Sony SRS-XB43

Dit model is met recht een 'flinke jongen' te noemen. Hij is zo'n 32 centimeter lang en bijna 3 kilo zwaar. Je sjouwt dus aardig wat mee.

Het geluid is goed en klinkt op een prettige manier ruimtelijk. Dat is zeldzaam bij dit type speaker. De bas is flink, maar gaat niet ten koste van de rest van het geluid.

Dat hij zo zwaar is, komt deels door de vrij grote accu. Deze gaat lang mee. Op een volle lading kun je maar liefst zo'n 27 uur muziek luisteren. Een lange accuduur betekent ook minder vaak opladen. Daardoor slijt hij minder hard en gaat langer mee. En dat zorgt weer voor een langere levensduur.

Er zit een 'lichtshow' op de speaker die je aan of uit kunt schakelen. Met deze lichtshow aan gaat de accu wel zeven uur korter mee. Verder kun je handsfree bellen via de speaker en kun je je smartphone opladen via een USB-aansluiting. Er is ook een app waarmee je de speaker kunt bedienen.

Beste Koop: LG XBOOM Go PL7

Dit model is de helft kleiner en lichter dan de Sony. Over het algemeen scoort hij goed met een mooie 7. De prijs-kwaliteitverhouding van dit model is erg goed.

Op geluidskwaliteit lever je wel behoorlijk wat in ten opzichte van de Sony. Het geluid is evenwichtig, maar soms net iets te helder. Als het volume op maximaal staat, wordt het geluid wel wat 'boemerig'.

De speaker is geschikt voor Google Assistant en Siri, maar alleen met behulp van je smartphone. Hij heeft geen wifi.

Volgens de specificaties is hij waterdicht, maar het is af te raden om hem lang in de regen te gebruiken.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.