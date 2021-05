Gebruikers van Storytel kunnen later dit jaar naar audioboeken luisteren via Spotify. De twee bedrijven zijn een samenwerking aangegaan, kondigt Storytel donderdag aan.

Storytel is een abonnementsdienst voor het luisteren van boeken. Wereldwijd zijn er meer dan 500.000 titels beschikbaar. In Nederland gaat het om zo'n 250.000 audioboeken. "De samenwerking met Spotify zorgt ervoor dat de verhalen voor iedereen, overal en altijd beschikbaar zijn", schrijft Storytel.

In de praktijk betekent het dat gebruikers niet alleen via het Storytel-platform naar audioboeken kunnen luisteren, maar later dit jaar ook via Spotify. Gebruikers moeten daarvoor hun accounts op de platforms aan elkaar koppelen. Wanneer de functie precies beschikbaar komt, is nog niet duidelijk.

"Door samen te werken met Spotify worden audioboekervaringen toegankelijker dan ooit voor onze klanten", aldus Storytel. "Ook kunnen we via Spotify een nieuw publiek bereiken dat nog geen ervaring heeft met audioboeken."