Klap digitaal mee met de finale van het Eurovisie Songfestival en gebruik eindelijk Clubhouse op Android. Dit zijn de apps van de week.

Eurovision Song Contest

De officiële Eurovisie-app is volledig vernieuwd met de coronacrisis in het achterhoofd. Het was lang onzeker of er wel publiek aanwezig mocht zijn tijdens het evenement. Daarom kun je digitaal je enthousiasme delen door op de applausknop te drukken.

Hoe vaak er collectief op de applausknop wordt gedrukt, is te horen tijdens de liveshows, want het digitale klapgeluid wordt zacht of luid met het geluid van het echte publiek gemixt. Naast de applausknop is in de app ook informatie over de verschillende artiesten en hun nummers te vinden.

Er zijn ook extra video's te bekijken, zoals de LookLab-video's van NikkieTutorials. Stemmen is ook mogelijk via de app.

Download Eurovision Song Contest voor Android of iOS (gratis)

Clipt

OnePlus maakt niet alleen smartphones en televisies, maar ook apps onder de naam OneLab Studio. De nieuwste app van het bedrijf heet Clipt.

Mail je jezelf ook weleens dingen om er op een ander apparaat bij te kunnen? Clipt biedt dan de oplossing. Via de app stuur je tekst, maar ook afbeeldingen en bestanden naar je andere apparaten. Je gebruikt het deelmenu op het ene apparaat, waarna je op het andere apparaat direct kunt plakken.

Clipt werkt nu via de app op Android en via een extensie in de webbrowser Chrome. Een iOS-app is ook in de maak, zodat het mogelijk wordt om bestanden en berichten tussen Android en iOS heen en weer te sturen. Clipt kan niet zien wat je verstuurt, doordat de informatie op je Google Drive blijft. Je moet dus wel inloggen met je Google-account.

De app is vooralsnog niet foutloos. In de recensies in de Play Store is te lezen dat meerdere mensen probleempjes hebben, maar de makers rollen updates uit om deze foutjes te verwijderen.

Download Clipt voor Android (gratis)

143 Zo werkt de app Clipt

Clubhouse

Het was een tijdje een hype op iOS, maar nu is Clubhouse ook op Android beschikbaar. De app is gratis te downloaden in de Play Store.

Met Clubhouse kun je kamers waarin mensen met elkaar praten 'binnenstappen'. Zie het als een live podcast, waarbij de audio alleen op dat moment te horen is. Door een digitale hand op te steken, kun je door de sprekers uitgenodigd worden om mee te doen. Natuurlijk mag je ook zelf een gesprek starten. Vaak gebeurt dat rond een specifiek onderwerp.

Om in de app te geraken, moet je wel een uitnodiging krijgen van een bestaande gebruiker.

De app is begin maart gelanceerd voor iOS en werd toen enorm populair. Bedrijven als Facebook en Twitter hebben daarom eigen versies van Clubhouse in hun apps verwerkt.

Download Clubhouse voor Android en iOS (gratis)