Microsoft stopt vanaf volgend jaar definitief met de ondersteuning van Internet Explorer. De webbrowser wordt op 15 juni 2022 vervangen door de nieuwere browser Edge, meldt het bedrijf.

"De toekomst van Internet Explorer op Windows 10 is Microsoft Edge. Deze webbrowser is niet alleen sneller, maar ook veiliger en moderner. Ook heeft het een speciale modus voor oude websites die nog functies van Internet Explorer gebruiken", schrijft Microsofts Sean Lyndersay in een blog.

Dat het bedrijf de stekker uit de webbrowser trekt, is geen verrassing. Eerder maakte Microsoft al bekend eind dit jaar te stoppen met de ondersteuning van Internet Explorer voor Microsoft 365-apps. Vanaf 15 juni volgend jaar is de browser helemaal niet meer te gebruiken.

Internet Explorer werd in 1995 uitgebracht. Jarenlang was het de populairste webbrowser, maar de laatste jaren kreeg het veel kritiek. Zo zou de browser onbetrouwbaar en onveilig zijn.

Microsoft raadt mensen die nog gebruikmaken van Internet Explorer aan om nu al over te stappen naar Edge.