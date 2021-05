Als je de hele dag op je pc of laptop werkt, is het aan het einde van de dag een behoorlijke rommel op je scherm. Alleen al de vele tabbladen in je webbrowser kunnen je laten duizelen. Met deze tips schep je orde in de tabbladenchaos.

De meeste mensen slepen hun muis helemaal naar de bovenkant van het scherm als ze van tabblad willen wisselen, maar er zijn een hoop sneltoetsen die je leven makkelijker maken.

Als je snel naar een bepaalde tab wil springen, hoef je alleen op Control (Windows) of Command (macOS) in te drukken, plus het cijfer van het tabblad. Heb je al te veel tabbladen om te tellen, dan kan je met Ctrl+PageUp of PageDown naar de volgende of vorige overschakelen.

Voor een nieuw tabblad hoef je ook niet helemaal het plusteken in je browser te zoeken. Met Ctrl+t open je gemakkelijk een nieuwe pagina. Met Ctrl+n tover je een heel nieuw venster tevoorschijn, met genoeg ruimte voor allerlei nieuwe tabbladen. Ben je een tabblad zat, dan sluit je hem door alleen maar op Ctrl+w te drukken.

Dat kan natuurlijk ook per ongeluk gaan, waardoor je een tabblad sluit dat je eigenlijk nog nodig had. Je kan dan in je geschiedenis spitten naar je laatst bezochte pagina, en ook daar is een sneltoets voor: Ctrl+h. Maar het kan makkelijker, want met Ctrl+Shift+t haal je het laatst gesloten tabje weer terug.

Groeperen

Maar niet alles draait om snelkoppelingen. Je begint je dag een stuk vrolijker als je favoriete tabbladen niet elke keer handmatig hoeft te openen, maar dat automatisch gebeurt.

Alle webbrowsers hebben daar een optie voor, bij Chrome en Edge vind je dit bijvoorbeeld bij Instellingen > Bij opstarten. Hier kan je een reeks pagina's kiezen die vanzelf worden geopend als je de browser opstart. In Firefox vind je dit bij Instellingen > Als Firefox start.

Tabbladen vastzetten

Nog handiger is het om tabbladen die je altijd nodig hebt, vast te pinnen. Druk met de rechtermuisknop op het tabblad en kies 'Vastzetten'. Het tabblad wordt dan een stuk kleiner en schuift naar de linkerbovenhoek. Handig voor zaken die je elke dag gebruikt, zoals je e-mail, WhatsApp Web, NU.nl en je agenda.

Heb je sets van tabbladen alleen op bepaalde momenten nodig, dan kan je er in Chrome een aparte groep van maken. Selecteer meerdere tabbladen door Ctrl ingedrukt te houden en op de bladen te klikken, klik met de rechtermuisknop en selecteer 'Tabbladen toevoegen aan nieuwe groep'.

Die groep geef je een naam, bijvoorbeeld 'sociale media', en vervolgens kan je die hele groep met één klik verbergen of tevoorschijn halen. Dat komt goed van pas als je even niet afgeleid wil worden door Twitter en Facebook.