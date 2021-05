Twitter gaat het gebruik van zijn algoritme dat wordt gebruikt om plaatjes uit te snijden uitfaseren. Uit onderzoek van het bedrijf blijkt dat het algoritme soms bij het uitsnijden van foto's van mensen met verschillende huiskleuren de nadruk op witte personen legt.

Het probleem kwam vorig jaar aan het licht, toen een Twitter-gebruiker als test een afbeelding met zowel de voormalige Amerikaanse president Barack Obama als de witte Amerikaanse senator Mitch McConnell plaatste. Het algoritme van Twitter sneed de previewafbeelding uit op het gezicht van McConnell, niet op dat van Obama.

Twitter opende een onderzoek en concludeert nu dat het algoritme een lichte voorkeur heeft voor witte personen op foto's met mensen met verschillende huidskleuren. Het verschil tussen de uitsnede van zwarte en witte mensen was 4 procent in het voordeel van mensen met een witte huid.

Bij zwarte en witte vrouwen was er een verschil van 7 procent in het voordeel van witte vrouwen. Bij mannen was dat verschil 2 procent. Twitter bekeek ook de verschillen in uitsneden van foto's waar zowel mannen als vrouwen op stonden. Daaruit blijkt een verschil van 8 procent, waarbij vrouwen vaker werden uitgelicht op de previewafbeelding.

Twitter schrijft dat niet alles op zijn platform zich leent voor algoritmes. "In dit geval is het uitsnijden van foto's iets wat het beste door mensen zelf gedaan kan worden."

Recent maakte Twitter het in zijn mobiele apps mogelijk om staande foto's met een regulier formaat in hun geheel te plaatsen. Die afbeeldingen worden daardoor vrijwel niet meer uitgesneden, mits het om erg lange afbeeldingen gaat. Daarnaast laat Twitter een voorbeeld zien van hoe foto's in de tijdlijn verschijnen. Het bedrijf zegt de komende tijd aan nog meer verbeteringen te werken.