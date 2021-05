Een groep Nederlandse coronasceptische actievoerders heeft sinds februari van dit jaar onjuiste en misleidende informatie over het coronavirus en coronavaccins verspreid. Dat meldt journalistiek platform Pointer, dat de afgelopen drie maanden undercover binnen de groep onderzoek deed.

De groep actievoerders stuurde via berichtendienst Telegram medestanders aan. Zij maakten nepaccounts op sociale media aan en verspreidden dagelijks onjuiste informatie over het coronavirus en coronavaccins. Volgens Pointer werden GGD's, politici en artsen door de leden van dit zogeheten trollenleger zowel online als fysiek lastiggevallen.

Uit het onderzoek blijkt dat deze trollen in drie maanden tijd 708 URL's, 1.112 afbeeldingen en 528 video's met desinformatie over het virus en de vaccins kregen aangeboden. Het is niet bekend hoeveel mensen hiermee werden bereikt. Op het hoogtepunt telde de groep achthonderd leden.

Het trollenleger is inmiddels offline. Volgens Pointer komt dat doordat binnen de groep onenigheid ontstond over hoe het na de verkiezingen verder moest met haar campagne.

In de groep werden begin april e-mailadressen van GGD-testlocaties gedeeld. Leden werden aangespoord zich voor te doen als journalist en een e-mail met vragen naar de GGD's te sturen. Op die manier zouden de testlocaties worden overspoeld met tijdrovende vragen.

Ook het huisadres van Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, werd in de groep gedeeld. Er werd een datum afgesproken om bij hem langs te gaan, maar dat is niet gebeurd.

De politie zegt tegen Pointer dat de groep in de gaten wordt gehouden. Desinformatie verspreiden is niet strafbaar. Wel wordt bekeken of er sprake is van strafbare en concrete bedreiging.