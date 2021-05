Het Chinese ruimtevaartuig Zhurong heeft de eerste foto's vanaf Mars naar aarde gestuurd, maakt de Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA woensdag bekend. De Marsrover landde zaterdagochtend (Nederlandse tijd) op de planeet.

De zwart-witfoto geeft weer wat de voorkant van de Marsrover ziet. Zhurong staat nog op de lander waarmee hij op de planeet is afgezet. Op de foto zijn rails te zien waarover het voertuig naar de oppervlakte van Mars zal rijden. De horizon is overdreven gebogen vanwege de groothoeklens van de camera. Op de kleurenfoto is de achterkant van de rover te zien, samen met de roodbruine bovenlaag van Mars.

Zhurong zal vrijdag van de lander rijden. Het apparaat is voorzien van allerlei instrumenten om onderzoek te doen naar de topografie, bodem en atmosfeer van Mars. Ook gaat het wagentje op zoek naar mogelijke sporen van leven op de planeet. De rover bevindt zich in het gebied Utopia Planitia, waar zich mogelijk ooit een oceaan bevond.

Volgens de CNSA is het neerzetten van de lander en de rover op Mars goed verlopen. Ook de zonnepanelen, die de Marsrover van energie voorzien, zijn "zonder problemen uitgeklapt".

China is na de Verenigde Staten en Rusland het derde land dat een Marsrover op de planeet heeft gezet. Op dit moment voert de Marsrover van NASA ook onderzoek uit in het gebied waar Zhurong is geland, zij het op een afstand van meer dan 1.800 kilometer. Rusland landde in 1971 op Mars, waar het voor veertien seconden contact maakte met de aarde, om daarna voor altijd te zwijgen.

De Marsrover van China werd vorig jaar gelanceerd en kwam afgelopen februari aan bij Mars. Waarschijnlijk blijft Zhurong zo'n negentig dagen actief.