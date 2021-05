De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een brief gestuurd naar de informateur (pdf), waarin de toezichthouder vraagt om een verviervoudiging van zijn huidige budget van 24,6 miljoen euro. Naar eigen zeggen heeft de AP 100 miljoen euro per jaar nodig om haar werk goed uit te kunnen voeren.

In 2021 krijgt de toezichthouder 24,6 miljoen euro budget en dat is volgens de AP veel te weinig. "Investeringen zijn nu noodzakelijk om onze digitale samenleving vooruit te brengen", schrijft de autoriteit. "Het budget van de AP moet daarom groeien naar een structurele financiering van 100 miljoen euro, vergelijkbaar met andere Nederlandse toezichthouders."

Naast een achterstand in het verwerken van klachten te hebben zegt de AP ook te weinig voorlichting aan burgers en bedrijven te kunnen doen. Ook bezit de autoriteit onder meer te weinig capaciteit om boetes op te leggen en toezicht te houden op algoritmes die persoonsgegevens verwerken.

"Het werkgebied van de AP is ongekend breed en heeft ook een internationale dimensie", schrijft de AP. "Daarmee verschilt het toezichtsveld van de AP aanzienlijk van dat van andere toezichthouders, die zich focussen op organisaties die actief zijn in een specifieke sector of die alleen een bepaalde dienst verlenen."

De AP schrijft daarom een brief naar de informateur en stelt dat actie van het nieuwe kabinet vereist is. "Alleen dan kan Nederland verantwoord economisch blijven groeien en verder digitaliseren."

Capaciteit en budget al langer pijnpunt van AP

De toezichthouder trok al vaker aan de bel, omdat er te weinig budget en mankracht is om privacyklachten van mensen te behandelen. Gemiddeld duurt het nu een half jaar voordat de klacht in behandeling is genomen. Eind 2020 lagen er nog bijna tienduizend klachten op de plank, meldde de toezichthouder in maart. Daarvan is een deel nog afkomstig uit 2019.

In 2020 kwamen er in totaal 25.590 klachten binnen over mogelijke misstanden met persoonsgegevens. Dat aantal is iets minder dan in 2019, toen er 27.850 privacyklachten binnenkwamen, maar de AP noemde het aantal nog steeds "zorgwekkend hoog". Sinds 2019 is het aantal klachten flink gestegen. In 2018 lag het aantal klachten nog op 15.600.