Een groep politici uit de Verenigde Staten heeft Facebook ertoe opgeroepen af te zien van een Instagram-app voor kinderen. Volgens hen neemt het platform niet genoeg maatregelen om kinderen te beschermen.

"Facebook heeft duidelijk de reputatie dat het kinderen op zijn platforms niet voldoende beschermt", schrijft de Amerikaanse senator en advocaat Edward Markey op Twitter.

"Het bedrijf zal niet genoeg maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de voorgestelde Instagram-app voor kinderen de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers niet schaadt en hun privacy niet in gevaar brengt. Facebook moet het idee van Instagram for Kids daarom laten varen."

In maart werd duidelijk dat moederbedrijf Facebook overweegt een versie van Instagram voor kinderen van onder de dertien jaar uit te brengen. Om van Instagram gebruik te kunnen maken, moeten mensen volgens de regels van het platform nu dertien jaar of ouder zijn. Met een nieuwe versie zouden jongere kinderen alsnog toegang krijgen tot Instagram, maar dan in een veiligere omgeving.

Daar zijn de politici het echter niet mee eens. Zij vinden een speciale Instagram-app voor kinderen een slecht idee. Daarom hebben ze nu een brief geschreven aan Facebook, met het verzoek om af te zien van het idee, schrijft senator Markey.

Welzijnsorganisaties plaatsten ook al vraagtekens bij kinderapp

Het is niet de eerste keer dat er commentaar komt op de plannen van Facebook. Eerder riep een groep welzijnsorganisaties het bedrijf er al toe op af te zien van de Instagram-app. Zo'n app is niet goed voor de geestelijke gezondheid van kinderen, vinden de organisaties.

Facebook heeft nog niet gereageerd op de brief. Het bedrijf liet eerder weten geen advertenties in de app voor kinderen te willen tonen.