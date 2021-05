Microsoft stopt met de ontwikkeling van Windows 10X, laat de techgigant weten in een blog. In plaats daarvan zal het bedrijf functies uit het besturingssysteem integreren in Windows 10.

Windows 10X werd in oktober 2019 aangekondigd. Het besturingssysteem werd speciaal ontwikkeld voor apparaten met twee schermen, zoals de smartphone Surface Duo en de laptop Surface Neo van Microsoft.

Microsoft zegt na jaren van verkenning en gesprekken met klanten tot de conclusie te zijn gekomen dat de technologie van Windows 10X op meer manieren nuttig kan zijn. Ook denkt het bedrijf meer klanten te kunnen bereiken dan het oorspronkelijk dacht.

"We kwamen tot de conclusie dat de 10X-technologie niet beperkt zou moeten blijven tot een subgroep van klanten", schrijft Microsofts vicepresident John Cable in de blog.