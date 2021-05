De Android-versie van gespreksapp Clubhouse is vanaf nu beschikbaar in Nederland.

Clubhouse kwam vorige week dinsdag eerst uit in Japan, Brazilië en Rusland. Op vrijdag volgen India en Nigeria. Nu is de app ook beschikbaar in Nederland.

Nieuwe gebruikers moeten uitgenodigd worden voor de app door Clubhouse-leden, net als bij de iOS-versie. Hoewel het aantal downloads van Clubhouse sterk is afgenomen, blijven iOS-gebruikers de app wel regelmatig gebruiken.

De Android-versie werd op 9 mei aangekondigd. Toen stond er echter nog geen specifieke uitroldatum vast.