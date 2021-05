Google heeft dinsdagavond tijdens zijn ontwikkelaarsevenement Google I/O een nieuw ontwerp voor zijn mobiele besturingssysteem Android gepresenteerd. Ook kondigde het bedrijf een samenwerking met Samsung aan. Beide bedrijven voegen hun besturingssystemen voor slimme horloges samen.

Het nieuwe ontwerp voor Android heet Material You en maakt het voor gebruikers mogelijk om het systeem meer naar eigen smaak in te richten. Zo kunnen mensen zelf kleurstellingen van menu's, knoppen en widgets bepalen.

Android 12 kan ook zelf kleurstellingen doorvoeren, op basis van de ingestelde achtergrond van de telefoon. Het systeem kijkt wat daarvan de dominante kleuren zijn en voert die door in de rest van het besturingssysteem. Material You moet later ook worden toegevoegd aan andere Google-apparaten en -diensten.

In de nieuwe versie van Android worden ook widgets vernieuwd, die bijvoorbeeld de klok of het weerbericht tonen, zonder daarvoor een app te openen. De widgets zijn niet langer alleen rond of rechthoekig van vorm, maar kunnen bijvoorbeeld ook met rafelranden of in pilvorm in beeld worden gebracht.

Meer inzicht in privacy op Android

Google voegt ook een nieuw privacydashboard toe aan Android 12. Voor gebruikers moet hiermee duidelijk worden welke privacyinstellingen worden gebruikt voor verschillende apps. Zo valt in een lijst te zien welke apps de afgelopen dag gebruikgemaakt hebben van locatiegegevens.

Ook zal Google duidelijker aangeven of de microfoon of camera van een telefoon wordt gebruikt. Dat gebeurt door middel van een gekleurd bolletje in de hoek van het scherm. Mensen kunnen er ook voor kiezen om de microfoon of camera voor alle apps uit te schakelen.

Met Android 12 moeten apparaten van Google beter gaan samenwerken. Zo moeten foto's van smartphones snel naar Chromebooks worden overgezet. Ook kunnen telefoons worden gebruikt als een afstandsbediening voor Google TV.

Android 12 wordt later dit jaar officieel uitgebracht, maar een testversie werd dinsdagavond direct uitgegeven voor onder meer Pixel-telefoons.

Samsung en Google voegen Tizen en Wear OS samen

Google kondigde ook een samenwerking met Samsung aan. De bedrijven voegen hun besturingssystemen voor slimme horloges, Wear OS (van Google) en Tizen (van Samsung), bij elkaar tot één systeem.

Dat heeft volgens Google een paar voordelen. Zo moeten smartwatches sneller worden en langer meegaan op een acculading. Daarnaast wordt het voor ontwikkelaars gemakkelijker om apps voor smartwatches te bouwen, omdat met minder fabrikanten rekening gehouden hoeft te worden.

De volgende Galaxy Watch van Samsung moet met het besturingssysteem werken en in de toekomst geldt dat ook voor Fitbit-apparaten, die sinds eind vorig jaar in handen zijn van Google.