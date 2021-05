Google gaat mensen met zijn virtuele assistent wijzen op gelekte wachtwoorden en helpen met het verzinnen van nieuwe wachtwoorden. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend tijdens ontwikkelaarsconferentie Google I/O. Ook presenteerde het bedrijf een taalmodel dat "over alles kan praten" en laat Google Maps zien welke buurten in de stad drukker worden bezocht dan normaal.

Tijdens de presentatie van Google stond het bedrijf stil bij het beveiligen van online accounts. Het techbedrijf zegt toe te werken naar een wachtwoordvrije toekomst. Maar tot het zo ver is, werkt Google aan verbeteringen in zijn wachtwoordmanager voor de Chrome-webbrowser.

De manager van Google gaat mensen waarschuwen als hun wachtwoord is gelekt. Vervolgens zal een virtuele assistent helpen bij het veranderen van de wachtwoorden en het bedenken van een sterk, lastig te kraken wachtwoord. De functie komt "in de komende maanden" beschikbaar buiten de Verenigde Staten.

Ook werden andere privacyfuncties aangekondigd. Zo wordt het in Chrome mogelijk gemaakt om zoekopdrachten van het afgelopen kwartier te verwijderen. Daarnaast zal Google Maps mensen er regelmatig aan herinneren als ze locatiegeschiedenis hebben ingeschakeld en kunnen foto's in een Google Foto's-map worden vergrendeld met een vingerafdruk.

Taalmodel LaMDA praat over alles

Google-directeur Sundar Pichai kondigde tijdens I/O ook LaMDA aan, een nieuw taalmodel waarmee gebruikers "over alles kunnen praten". Dit algoritme kan zich helemaal in een onderwerp inleven, om daar vervolgens een natuurlijk gesprek over te voeren.

In een voorbeeld liet Google een chatvenster zien waarin LaMDA deed alsof het een papieren vliegtuig was. Vervolgens gaf het antwoord op vragen wat de vervelendste plek is voor een papieren vliegtuig om te landen (antwoord: in een plas water). LaMDA bevindt zich in een vroege staat van ontwikkeling. Wanneer de techniek daadwerkelijk voor mensen te gebruiken is, is daarom nog niet duidelijk.

Google Meet wordt toegevoegd aan Googles kantoorapps

Google liet weten videobeldienst Meet later dit jaar toe te voegen aan zijn kantoorapps Docs, Sheets en Slides. Mensen die samen aan een document werken, kunnen elkaar via Google Meet zien terwijl ze bijvoorbeeld aan een tekst sleutelen en daarover overleggen.

Google kondigde ook Smart Canvas aan. Daarmee moet het gemakkelijker worden om samen aan projecten te werken en bijvoorbeeld taken te verdelen. Zo kunnen mensen direct aangewezen worden om een taak op te pakken en documenten wijzigen vanuit een Google-chatvenster.

Maps geeft aan welke buurten drukker zijn dan normaal

Kaartenapp Google Maps wordt eveneens onder handen genomen. De komende maanden wordt wereldwijd een update uitgebracht waarmee mensen in een oogopslag kunnen zien welke buurten in de omgeving drukker worden bezocht dan normaal.

Verder wordt Maps uitgebreid met onder meer locaties van zebrapaden en verkeerslichten.