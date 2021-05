De nieuwssite TUT.by uit Belarus is door autoriteiten in het land offline gehaald. De website publiceerde verboden informatie en overtrad daarmee mediawetten, schrijft staatspersbureau Belta dinsdag.

De nieuwssite zou informatie van bedrijven hebben geplaatst, die niet door de overheid waren goedgekeurd. Daarnaast zou er sprake zijn van belastingfraude. Agenten doorzochten dinsdagochtend de redactie van de website en deden invallen bij huizen van meerdere journalisten en de hoofdredacteur.

TUT.by uitte eerder kritiek op het hardhandige ingrijpen van agenten en soldaten tijdens de demonstraties vorig jaar. Veel media worden beheerd door bondgenoten van president Alexander Lukashenko, TUT.by was daarom geliefd bij de aanhangers van de oppositie.

In Belarus gingen vorig jaar duizenden demonstranten de straat op na de herverkiezing van Lukashenko. De president zou op grote schaal hebben gefraudeerd. Vanwege het gewelddadige optreden tegen de demonstranten hebben veel Europese landen sancties opgelegd aan Belarus.

In maart werd een journalist van de nieuwssite nog veroordeeld tot een celstraf van een half jaar, omdat ze medische gegevens had gepubliceerd van een demonstrant die was omgekomen bij een protest. Vorige week kregen twee journalisten drie weken gevangenisstraf.