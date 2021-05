De nieuwe Google-app Derm Assist gaat kunstmatige intelligentie gebruiken om foto's van je verdachte moedervlekken en andere potentiële huidproblemen te onderzoeken. Dat heeft de techreus bekendgemaakt tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie Google I/O.

Gebruikers kunnen bij Derm Assist een foto van een verdachte plek op hun lijf maken. Daarbij wordt direct gezegd of de gebruiker genoeg huid fotografeert en of het beeld scherp genoeg is.

Door vervolgens een korte vragenlijst in te vullen, kan de app proberen een diagnose te stellen. Op een informatiepagina staat vermeld wat een bult of andere plek op de huid vermoedelijk is.

Derm Assist gaat ook vermelden hoe zeker de diagnose is. Heeft de zoekreus twijfel bij een foto, dan wordt gewaarschuwd om de diagnose niet te veel ter harte te nemen.

De techreus benadrukt dat de app niet bedoeld is ter vervanging van een diagnose door de dokter. "In veel situaties is het nog steeds van belang een expert te laten kijken."

Screenshots van hoe de app eruit komt te zien. Screenshots van hoe de app eruit komt te zien.

Gegevens zijn achteraf te doneren

Volgens Google heeft de gebruikte technologie recent een klinische test doorstaan, waarbij naar duizend gevallen werd gekeken. Ook zou hij zijn gekeurd voor medisch gebruik binnen de Europese Unie.

Gegevens verzameld door de app worden niet automatisch door Google verzameld en gebruikt voor bijvoorbeeld advertenties. Gebruikers kunnen er wel voor kiezen hun foto te doneren aan het bedrijf, zodat toekomstige diagnoses verbeterd kunnen worden.

Derm Assist wordt een webapplicatie die op zowel iOS als Android gebruikt kan worden. De eerste testers zouden er "later dit jaar" mee aan de slag kunnen gaan.