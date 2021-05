De uitnodiging waarmee zorgmedewerkers hun vaccinatie tegen het coronavirus kunnen krijgen, was maandenlang op verschillende websites van zorginstellingen te downloaden. Daardoor was het voor iedereen mogelijk om voor te dringen en eerder een prik te ontvangen, meldt RTL Nieuws dinsdag.

Het voordringen was mogelijk omdat zorgmedewerkers al sinds januari recht hebben op een vaccin. De groep, bestaande uit zo'n 700.000 mensen, heeft eerder dit jaar een brief ontvangen waarin staat dat ze zijn uitgenodigd voor een vaccinatie. Met zo'n brief kun je een afspraak voor een prik maken.

Ruim 750 zorginstellingen stuurden de brief naar hun zorgmedewerkers, maar enkele instellingen blijken het voorbeelddocument ook op hun websites te hebben geplaatst. Iedereen kon dit Word-document downloaden. Vervolgens hoefde je alleen de naam op de brief aan te passen om door de GGD-controle te komen.

Volgens RTL Nieuws controleert de GGD alleen of de naam op je identiteitsbewijs overeenkomt met de naam op je brief. Er zouden geen steekproeven of andere controles worden gehouden om te bekijken of je daadwerkelijk recht hebt op een vaccinatie.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen op deze manier hebben voorgedrongen. De voorbeelddocumenten zijn inmiddels offline gehaald.

Een woordvoerder van de GGD zegt tegen NU.nl dat het regelmatig voorkomt dat mensen een vaccinatieafspraak maken terwijl zij daarvoor nog niet in aanmerking komen. Volgens de gezondheidsdienst worden dagelijks een paar honderd mensen gebeld om hun vaccinatieafspraak af te zeggen, omdat ze na een controle van de GGD nog niet aan de beurt blijken te zijn.