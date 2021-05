Internetaanbieder Ziggo is dinsdag begonnen met het aanbieden van internetabonnementen zonder extra's. Eerder werden internetabonnementen gebundeld met (online) televisiepakketten. Een internet-only-abonnement kost vanaf 42,50 euro per maand.

Er zijn in totaal vier verschillende internetabonnementen zonder tv beschikbaar. De downloadsnelheden variëren van 75Mbit per seconde tot 1Gbit per seconde. De prijzen lopen op tot 65,50 euro per maand. Abonnementen van Ziggo met alleen internet kosten 6 euro per maand minder dan de goedkoopste abonnementen met internet én online tv.

Voorheen bood Ziggo al internetabonnementen aan zonder digitale televisie, maar klanten kregen daarbij wel toegang tot tv-zenders via de Ziggo GO-app. Met de nieuwe abonnementen kunnen klanten ook geen tv meer kijken via die app.

Ziggo zegt dat klanten behoefte hadden aan abonnementen met alleen internet. "Met name onder jongeren is behoefte aan een product waarbij ze uitsluitend betalen voor internet", zegt Koen Cluistra van VodafoneZiggo. "Met de nieuwe internet-only-abonnementen die wij vanaf vandaag aanbieden, beschikken klanten over snel en stabiel internet voor een lagere prijs."