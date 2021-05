ABN AMRO-klanten kunnen vanaf dinsdag via de app van de bank met Google Pay te betalen, meldt de bank op zijn website.

Nu Google Pay in de ABN AMRO-app beschikbaar is, kunnen klanten contactloos betalen met hun telefoon. Een betaalpas meenemen is niet langer noodzakelijk.

"We zien dat steeds meer klanten behoefte hebben aan betalen met hun mobiele telefoon. Google Pay biedt deze mogelijkheid", zegt Sander Littooy van ABN AMRO.

Eerder maakte de bank Apple Pay al beschikbaar voor alle klanten. Vanaf dinsdag kunnen ook alle klanten met een Android-telefoon betalen met hun telefoon.

N26, bunq en Revolut waren in november de eerste banken die Google Pay aanboden in Nederland. Klanten van deze online banken kunnen Google Pay gebruiken in alle winkels die betalingen met Mastercard en Visa accepteren.

De Google Pay-app is nog niet beschikbaar in Nederland. In plaats daarvan is de betaaldienst in de apps van de genoemde banken geïntegreerd.