T-Mobile gaat ook snelle 5G-verbindingen aanbieden op de Noordzee. Het telecombedrijf bemachtigde hiervoor een vergunning op de frequentieveiling van de overheid.

Hierdoor breidt T-Mobile als eerste Nederlandse provider zijn 5G-netwerk over de 700MHz-band uit naar het drukste en meest bevaren gebied op zee. Volgens de overheid gaat het om belangrijke communicatie voor bijvoorbeeld personeel op olieplatforms, windparken en schepen.

Sinds de lancering van zijn 5G-netwerk in 2020 biedt T-Mobile zijn netwerk al aan in delen van het directe kustgebied van de Noordzee. Dat is tot en met circa 22 kilometer uit de kust. Door de vergunning kan het bedrijf straks 5G aanbieden over de gehele Noordzee.

De veiling van de overheid bestond uit diverse biedronden en heeft in totaal 975.000 euro opgebracht. Daarvan komt 325.000 euro voor de rekening van T-Mobile. Er zijn ook nog vergunningen vergeven aan Tampnet, dat zich vooral richt op offshorecommunicatie. Die vergunningen hebben betrekking op andere frequenties.