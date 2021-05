De makers van het bekende internetfilmpje Charlie bit my finger - again! veilen hun populaire video later deze maand als non-fungible token (NFT). Daarna wordt het originele filmpje, dat inmiddels ruim 881 miljoen keer bekeken is, van YouTube verwijderd.

In het YouTube-filmpje van 56 seconden wordt een kind door zijn kleine broertje Charlie in zijn vinger gebeten. Het is een van de bekendste internetfilmpjes. De video stamt uit 2007, twee jaar nadat YouTube werd opgericht.

Sindsdien werd de video honderden miljoenen keren bekeken. 2,2 miljoen mensen gaven het filmpje een duimpje omhoog en 261.000 mensen vonden de video 'niet leuk'.

Op 22 mei wordt de video als NFT geveild. De koper krijgt daarmee het eigendom van het filmpje in handen, als uniek stukje code op het internet. Op 23 mei zal de originele video van YouTube worden verwijderd. Daarmee verdwijnt het filmpje niet helemaal, want de video werd meermaals gekopieerd op de videodienst.

"Een persoon krijgt de kans om de video in handen te krijgen als NFT", schrijven de makers op hun website. "Ook krijgt de winnaar van de veiling de mogelijkheid om zijn eigen parodie op de video te maken, samen met de originele hoofdrolspelers: Harry en Charlie." De jongens zijn inmiddels respectievelijk zeventien en vijftien jaar oud.

55 Bekijk de video: Charlie bit my finger - again

NFT's van memes verkopen goed

Sinds de opkomst van NFT's begin dit jaar zijn verschillende internethits verkocht. Zo bracht het animatiefilmpje van regenboogkat Nyan Cat 485.000 euro op tijdens een veiling. De foto van een meisje dat voor een brandend huis poseerde, leverde ruim 400.000 euro op.

De grootste NFT-klapper tot nu toe werd gemaakt door kunstenaar Beeple. Hij verkocht een digitale collage van vijfduizend eigen werken via veilinghuis Christie's, wat hem 69 miljoen dollar (ongeveer 58 miljoen euro) opleverde.