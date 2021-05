Videobeldienst Microsoft Teams is nu ook beschikbaar voor niet-zakelijk gebruik, meldt Microsoft maandag op zijn website. Met de consumentenversie van Teams kun je gratis videobellen, maar ook chatten, lijstjes delen en agenda's uitwisselen met vrienden en familie.

Mensen kunnen in de Teams-app op mobiel, pc en in de browser wisselen tussen zakelijk en persoonlijk gebruik. De consumentenversie werd al langer in de mobiele app getest.

Met Microsoft Teams kunnen mensen gratis 24 uur achter elkaar videobellen. Dat kan met groepen van maximaal driehonderd personen. Deze functie werd eerder gratis beschikbaar gesteld, omdat veel mensen vanwege de coronapandemie thuiszitten. Uiteindelijk wordt 24 uur lang bellen met groepen een betaalde optie, al blijven een-op-eengesprekken gratis.

Ook de Together-modus van Teams is beschikbaar in de consumentenversie. Daarmee kunnen deelnemers van een videogesprek in een virtuele omgeving worden geplaatst. Zo lijkt het bijvoorbeeld of ze allemaal aan een tafel zitten of onder water in het koraal.

Microsoft Teams heeft inmiddels 145 miljoen dagelijkse gebruikers wereldwijd.