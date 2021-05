De Russische toezichthouder Roskomnadzor gaat Twitter niet blokkeren in Rusland. Daarmee werd in maart gedreigd, omdat Twitter volgens de regering te weinig deed om illegale content te verwijderen. Maar inmiddels heeft het sociale medium veel verboden berichten gewist en is een blokkade niet langer nodig.

Roskomnadzor had eerder besloten de snelheid van Twitter te vertragen totdat het bedrijf wilde meewerken aan het verwijderen van in Rusland verboden berichten. Twitter zou nu 91 procent van die berichten hebben verwijderd en dus wordt de snelheid weer verhoogd.

Begin vorige maand kreeg Twitter een boete van 3,2 miljoen roebel (ruim 35.000 euro) van een Russische rechtbank, omdat het bedrijf de verboden berichten niet verwijderd had. Het ging onder meer over berichten waarin tieners worden opgeroepen mee te doen aan verboden protesten. Ook zouden verhalen over kinderporno en drugsmisbruik rondgaan.

De toezichthouder waarschuwde Google en Facebook dat ook op de kanalen van die techbedrijven verboden berichten verwijderd moeten worden, anders worden ook de snelheden van YouTube en Facebook vertraagd.

Naar schatting 3 procent van de Russen gebruikt Twitter. Onder hen zijn Kremlincriticus Alexei Navalny en zijn bondgenoten.