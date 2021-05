Het omstreden sociale medium Parler is na enkele maanden afwezigheid weer te downloaden in de App Store van Apple. Parler werd na de bestorming van het Amerikaanse Capitool aan het begin van dit jaar uit de appwinkel verwijderd. Inmiddels zijn er voldoende aanpassingen gemaakt, waardoor de app (in gestripte vorm) welkom is bij Apple.

Parler profileerde zich als een vrijhaven voor de vrijheid van meningsuiting. De app werd vooral populair onder rechtse aanhangers van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Via Parler zouden onder anderen Trump-aanhangers opgeroepen zijn om geweld te gebruiken bij de bestorming van het Capitool in januari.

Nadat Apple vorige maand had gezegd dat Parler kon terugkeren, is de app sinds maandag daadwerkelijk weer te downloaden. Het bedrijf zegt tegen The Verge dat dit "na maanden van productieve gesprekken met Apple" is gebeurd.

"Het hele Parler-team heeft hard gewerkt om Apples bezorgdheden weg te nemen, zonder afbreuk te doen aan onze kernwaarden", zegt Parlers interim-directeur Mark Meckler. Daarmee komt een aangepaste versie van het sociale netwerk in de App Store te staan. "Alles wat niet op de iOS-versie van Parler is toegestaan, blijft wel beschikbaar op onze web- of Android-versies."

Toen Apple Parler verwijderde, verwees het bedrijf onder meer naar de "zeer aanstootgevende inhoud" die in de app te vinden was, zoals nazisymbolen. Inmiddels gebruikt de Parler-app op iOS algoritmes die gewelddadige of extremistische inhoud kunnen herkennen. Die berichten worden vervolgens gefilterd.

In de Google Play Store is Parler overigens nog steeds verbannen, al kunnen gebruikers de app gemakkelijk buitenom installeren.