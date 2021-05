Apple brengt in juni een update uit voor zijn muziekdienst Apple Music, waarmee abonnees muziek kunnen luisteren zonder kwaliteitsverlies. Ook krijgen ze toegang tot ruimtelijke audio (surround sound). De prijs voor een abonnement verandert niet.

Aanvankelijk zijn twintig miljoen nummers op Apple Music zonder kwaliteitsverlies te streamen. Aan het einde van dit jaar moeten alle ruim 75 miljoen nummers op de muziekstreamingdienst in hoogwaardige kwaliteit te beluisteren zijn.

De verhoogde geluidskwaliteit van Apple Music komt in verschillende niveaus beschikbaar. Het begint bij cd-kwaliteit (16 bit) en loopt op tot studiokwaliteit (24 bit).

Om het hoogwaardige geluid te kunnen horen, moet de nieuwste versie van Apple Music gedownload worden. Abonnees bepalen vervolgens zelf de kwaliteit via de instellingen. Apple doet dat niet automatisch, omdat muziek van hogere kwaliteit grotere bestanden gebruikt, wat meer mobiel dataverbruik kost.

Ook ruimtelijk geluid met Dolby Atmos wordt toegevoegd. Met deze techniek horen luisteraars instrumenten daadwerkelijk om zich heen. Aanvankelijk gaat het om "duizenden nummers" die hiervan gebruikmaken. Apple maakt hiervoor verschillende afspeellijsten en geeft met een logo aan welke nummers al geschikt zijn.

De functie wordt automatisch aangezet voor mensen die via AirPods, Beats-koptelefoons of een iPhone, iPad of Mac luisteren.

Naast Apple bieden ook andere streamingdiensten muziek in hoogwaardige kwaliteit aan. Bij al die diensten liggen de kosten hiervoor hoger. Zo komt Spotify met een HiFi-versie, die duurder wordt dan een normaal abonnement. Ook Amazon Music en Tidal bieden hogere kwaliteit muziek voor een hogere prijs.