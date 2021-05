Techfabrikant Sharp heeft maandag een telefoon gepresenteerd met een camerasensor van 1 inch, de grootste sensor die op het moment in een telefoon te vinden is. De Aquos R6- smartphone verschijnt in juni in Japan. Of hij ook in Nederland uitkomt, is nog niet bekend.

Een grote camerasensor heeft volgens Sharp verschillende voordelen. Omdat de sensor meer licht kan vangen, zou het betere plaatjes in donkere omgevingen moeten opleveren. Ook zou hierdoor minder ruis in foto's te zien moeten zijn.

Dit soort camerasensoren is doorgaans alleen in hoogwaardige compactcamera's te vinden. Volgens The Verge is de Aquos R6 de tweede smartphone ooit die een camerasensor van 1 inch krijgt. De eerste was de Panasonic CM1 uit 2014, dat geen groot publiek bereikte.

De telefoon van Sharp heeft slechts één cameralens op de achterkant. Hiermee zijn foto's te maken van 20 megapixel. Daarnaast zijn een dieptesensor en een flitser geplaatst. Aan de voorkant is een cameralens aanwezig voor foto's van 12 megapixel.

Sharp heeft de Aquos R6 verder voorzien van een scherm met een grootte van 6,67 inch en een resolutie van 2.730 bij 1.260 pixels. Ook heeft het toestel een Snapdragon 888-chip van Qualcomm, waarmee gebruikers verbinding met 5G kunnen maken. Het toestel heeft 8 GB werkgeheugen en 128 GB aan opslag. Verder is de smartphone water- en stofdicht en heeft hij een 5.000 mAh-accu. Hoeveel het toestel gaat kosten, is nog niet bekend.