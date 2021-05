Samsung presenteert vier nieuwe oledschermen tijdens de online Display Week 2021-tentoonstelling. Het Zuid-Koreaanse techbedrijf heeft afbeeldingen gepubliceerd van onder meer een verschuifbaar scherm en een opvouwbare tablet.

Tijdens de tentoonstelling, die duurt van 17 mei tot en met 21 mei, licht Samsung meer toe over de getoonde ontwerpen.

Het eerste scherm in de line-up, de S-Folder, kan twee keer worden gevouwen, zowel naar de binnenkant als de buitenkant. Als het scherm volledig is uitgevouwen, is het 7,2 inch groot.

Daarnaast toont Samsung een smartphone met een verschuifbaar scherm. Dit kan uitgeklapt worden, zodat het scherm groter wordt en de gebruiker sneller toegang heeft tot andere apps.

Andere bijzonderheden zijn een opvouwbare tablet met een beeldverhouding van 4:3 en een laptop met een camera die onder het oledscherm zit. Hierdoor neemt de camera minder ruimte in beslag, zodat de fabrikant laptops kan produceren met grotere schermen.

Omdat de schermen zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden, is het nog niet duidelijk voor welke producten ze gebruikt gaan worden.