NASA heeft zondag een raket gelanceerd, omdat de ruimtevaartorganisatie meer te weten wil komen over de beweging van windstromen in de bovenste laag van de atmosfeer en de ionosfeer. Er is nog veel onduidelijk over hoe energie zich verplaatst in de met elkaar verbonden lagen.

De Black Brant XII-raket werd in de nacht van zondag op maandag om 2.44 uur (Nederlandse tijd) gelanceerd vanaf Wallops Island voor de kust van de Amerikaanse staat Virginia. Ongeveer negen tot tien minuten na de lancering heeft de raket op een hoogte van 349 tot 400 kilometer bariumdamp losgelaten. Dat gebeurde vanuit vier bussen ter grootte van 2 liter. De damp liet een spoor van groene wolken achter, die markeren waar de raket is geweest en waar de windstromen zijn.

Doordat de lancering in het donker plaatsvond, waren de kleurrijke wolken niet met het blote oog te zien. Met behulp van infraroodcamera's kan NASA de damp wel zien. De ruimtevaartorganisatie benadrukt dat de damp geen gevaar voor de volksgezondheid vormt.

Op vrijdag en zaterdag werd de lancering uitgesteld vanwege slechte weersomstandigheden. Zondag kon de raket dus alsnog worden gelanceerd.