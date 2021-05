De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag een decreet van oud-president Donald Trump ingetrokken, zo heeft het Witte Huis vrijdag gemeld. Het decreet stamt uit mei vorig jaar en moest het makkelijker maken om online platforms zoals Twitter te vervolgen voor "censuur".

Trumps decreet zou ervoor zorgen dat bedrijven als Google, Facebook en Twitter door federale autoriteiten beschuldigd konden worden van censuur, bijvoorbeeld door het verwijderen of aanpassen van openbare berichten. Blijkbaar is het decreet in de praktijk nooit toegepast, volgens Engadget.

Voorafgaand aan het uitvaardigen van het decreet in mei vorig jaar had Twitter de informatie in twee van Trumps tweets gemarkeerd als "mogelijk misleidend". Trump beweerde in de berichten dat stemmen per post fraudegevoelig zou zijn en zou leiden tot "oneerlijke verkiezingen". Twitter plaatste bij de tweets een blauw label met de tekst "Lees hier de feiten over verkiezingen per post".

Als reactie hierop reageerde Trump woedend dat "Twitter zich bemoeit met de presidentsverkiezingen".

Sinds de bestorming van het Capitool afgelopen januari is Trump verbannen van Twitter en Facebook. Ook is zijn nieuwe communicatieplatform, From the Desk of Donald J. Trump, niet welkom op Twitter.