Het Amerikaanse oliepijpleidingsbedrijf Colonial Pipeline heeft zijn werkzaamheden weer opgepakt. Dit betekent dat ook de pijpleiding die vorige week vrijdag na een ransomware-aanval werd afgesloten weer volledig in gebruik is, laat het bedrijf op Twitter weten.

Colonial Pipeline meldde woensdag dat het de pijpleiding, die van de Golf van Mexico tot de Amerikaanse staat New Jersey loopt, weer ging opstarten. Op zaterdag is de leiding dertien Amerikaanse staten en de hoofdstad Washington weer van olie gaan voorzien.

Volgens CNBC kampen veel tankstations in de oostelijke staten van de VS nog steeds met olietekorten, ook al is de pijpleiding weer in gebruik. Ongeveer 80 procent van de tankstations in de hoofdstad Washington heeft nog geen benzine op voorraad, schrijft het televisienetwerk. Wanneer de tekorten verholpen zullen zijn, is niet bekend.

Vorige week vrijdag werd Colonial Pipeline het slachtoffer van een ransomware-aanval. De aanval werd uitgevoerd door hackergroep DarkSide, die 5 miljoen dollar (ruim 4 miljoen euro) zou hebben ontvangen van het oliepijpleidingsbedrijf. DarkSide was zich er niet van bewust dat zijn aanval de samenleving zou ontwrichten en heeft zijn excuses aangeboden.

De hackergroep werd op zaterdag zelf het slachtoffer van een aanval. De servers van de groep zijn platgelegd, waardoor DarkSide niet meer bij zijn website op het darkweb en het buitgemaakte losgeld kan komen.