Ierland weigert de hackers die achter de grote cyberaanval op de Ierse publieke gezondheidsdienst HSE zitten losgeld te betalen. Naar verwachting liggen de computersystemen nog enkele dagen plat, zei premier Micheál Martin tijdens een persconferentie.

De gezondheidsdienst werd in de nacht van donderdag op vrijdag getroffen door een cyberaanval. Het computersysteem moest tijdelijk worden stilgelegd om het te beschermen tegen de aanval met gijzelsoftware. Criminelen kunnen met die software op afstand computers vergrendelen. Pas als er losgeld is betaald, maken ze de bestanden weer toegankelijk.

De gezondheidsdienst meldde vrijdag dat de hackers nog geen losgeld hadden geëist, maar daar blijkt nu verandering in te zijn gekomen. Hoeveel geld de internetcriminelen precies willen zien, is onduidelijk. Ierland is in ieder geval niet bereid het losgeld te betalen. "We zijn er zeer zeker van dat we geen losgeld gaan betalen", zei premier Martin.

Dat betekent wel dat de computersystemen nog enkele dagen platliggen. Vrijdag werden verschillende ziekenhuisafspraken om die reden geannuleerd. Mensen die dringend hulp nodig hebben, kunnen er wel terecht. Ook de coronavaccinaties gaan door zoals gepland. Volgens de premier zijn experts hard aan het werk om het systeem te herstellen.