SpaceX wil zijn Starship-raket in een baan rond de aarde laten vliegen. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de Federal Communications Commission (FFC).

Het onbemande prototype van de raket landde eerder deze maand succesvol na een testvlucht boven de Verenigde Staten. Tijdens eerdere pogingen lukte het maar niet om de raket veilig te laten landen of heel te houden na de landing, maar bij het prototype SN15 ging dit wel goed.

SpaceX is nu klaar voor een grotere uitdaging en wil de Starship-raket in een baan rond de aarde laten vliegen. In de aanvraag staat dat het ruimtevaartbedrijf de raket wil lanceren vanaf de gebruikelijke basis in Boca Chica in de Amerikaanse staat Texas.

Na ongeveer drie minuten zou de draagraket, die wordt gebruikt om de Starship-raket te lanceren, zich moeten loskoppelen. Daarna moet de draagraket gecontroleerd landen in de Golf van Mexico op ongeveer 32 kilometer afstand van de kust. Het is vooralsnog onduidelijk of SpaceX daarvoor een landingsplatform wil gebruiken.

De Starship-raket zal vervolgens in een baan rond de aarde moeten vliegen. De testvlucht zal in totaal ongeveer negentig minuten duren. De raket zal uiteindelijk moeten landen in de Stille Oceaan, op ongeveer 100 kilometer afstand van het Hawaïaanse eiland Kauai.

In de aanvraag staat niet wanneer SpaceX de raket precies wil lanceren. Het ruimtevaartbedrijf zegt dat de testvlucht nodig is om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. SpaceX kan dan bepalen of het ontwerp van de raket mogelijk nog moet worden aangepast voor toekomstige testvluchten.