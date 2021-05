Een onbemande Chinese verkenner is zaterdagochtend succesvol geland op de planeet Mars. Dat melden Chinese staatsmedia, die verwijzen naar de nationale ruimtevaartorganisatie CNSA. De landing van Zhurong, zoals de verkenner heet, is een triomf voor Peking, dat steeds meer ambities heeft op het gebied van ruimtevaart.

Zhurong moest om een goede landing te maken eerst de 'zeven minuten van doodsangst' doormaken. De daling door de atmosfeer van Mars geldt als verraderlijk en is voor een aantal missies een brug te ver gebleken.

Als alles volgens plan gaat, zal de verkenner nog enkele dagen in het ruimtevaartuig blijven voor tests. Daarna zal hij zich aansluiten bij een Amerikaanse verkenner die in februari al op de rode planeet landde. Het doel is een ijzig deel van Mars, bekend als Utopia Planitia, onderzoeken.

Als het China daadwerkelijk is gelukt om een 'rover' gecontroleerd op Mars te laten landen, is het het derde land dat daarin is geslaagd, na de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten.