De Ierse gezondheidsdienst Health Service Executive (HSE) is in de nacht van donderdag op vrijdag slachtoffer geworden van een cyberaanval. Daardoor is een communicatiesysteem uitgeschakeld en komen sommige ziekenhuisafspraken vrijdag te vervallen.

Volgens HSE is het systeem stilgelegd om het te beschermen tegen de aanval met gijzelsoftware. Criminelen kunnen met die software op afstand computers vergrendelen. Vervolgens eisen zij losgeld om de bestanden weer toegankelijk te maken.

Ziekenhuizen hebben volgens de omroep RTE gewaarschuwd dat afspraken komen te vervallen. Mensen die dringend hulp nodig hebben, kunnen er wel terecht. Ook de coronavaccinaties gaan door zoals gepland.

Vooralsnog is niet duidelijk wie achter de aanval zit. Volgens HSE zijn alle landelijke en lokale computernetwerken geïnfecteerd, maar hebben de daders nog geen losgeld geëist. De gezondheidsdienst gaat proberen het systeem vrijdag te herstellen.