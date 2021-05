Colonial Pipeline zou bijna 5 miljoen dollar (ruim 4,1 miljoen euro) losgeld hebben betaald aan de hackers die het oliepijpleidingbedrijf vorig weekend hebben stilgelegd. Dat hebben twee anonieme bronnen aan persbureau Bloomberg laten weten.

Het losgeld is volgens de bronnen betaald in ontraceerbare cryptomunten. Het bedrag zou vorige week vrijdag, enkele uren na de hack, al zijn betaald. Colonial Pipeline wil niet zeggen of het bedrijf de hackers losgeld heeft betaald.

Volgens Bloomberg hebben de hackers het bedrijf na de betaling een decoderingtool gestuurd waarmee de systemen konden worden hersteld. Maar omdat deze tool te traag was, zou het bedrijf uiteindelijk eigen back-ups hebben teruggezet. Daardoor nam het herstel meer tijd in beslag. Inmiddels zijn de systemen herstart.

Hackergroep DarkSide zit achter de cyberaanval en bood zijn excuses aan. De hackers wilden geld verdienen, maar beweren dat het niet hun bedoeling was om de samenleving te ontwrichten.

Colonial beheert een 9.000 kilometer lang oliepijpnetwerk dat olieproducten vervoert. De olie komt uit de zuidelijke staten aan de Golf van Mexico en wordt van daaruit vervoerd naar de rest van de VS.