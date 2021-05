De gemeenteraad van Delft doet WhatsApp in de ban, meldt Omroep West vrijdag. Raadsleden maken zich zorgen over de gewijzigde gebruikersvoorwaarden van de berichtendienst, die zaterdag ingaan.

Door de aanpassing wordt gebruikersinformatie voortaan gedeeld met moederbedrijf Facebook. WhatsApp-gebruikers moeten voor 15 mei akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden, want anders verliezen ze de toegang tot hun account.

De nieuwe gebruikersvoorwaarden gelden overigens niet voor de Europese Unie, doordat WhatsApp hier geen gebruikersinformatie met Facebook mag delen vanwege de Europese privacyverordening AVG. In Nederland zijn de nieuwe gebruikersvoorwaarden dus niet aan de orde.

Toch wil de Delftse gemeenteraad nu stoppen met het gebruik van WhatsApp, bevestigt een woordvoerder van de gemeente aan NU.nl. Een motie om met de berichtendienst te stoppen, werd met een ruime meerderheid aangenomen.

De WhatsApp-groepen van de gemeenteraad, de commissies en het presidium zullen vanaf deze week niet meer worden gebruikt. Wel mogen de raadsleden de app nog privé gebruiken. Voor werk stappen ze over naar communicatie via de chatfunctie van Microsoft Teams. Ook gaan ze weer vaker mailen.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is er geen aanleiding om te denken dat gemeenten massaal WhatsApp in de ban doen. "Het gaat ook meer om het signaal dat je ermee afgeeft. De gemeente Delft zegt in de gaten te houden wat er speelt en de privacy van inwoners serieus te nemen", aldus VNG-woordvoerder Remco Groet.