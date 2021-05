Starlink, het internet dat via satellieten van ruimtebedrijf SpaceX wordt aangeboden, is sinds donderdag gedeeltelijk beschikbaar in Nederland. Verschillende klanten die een preorder hadden geplaatst, hebben een mail ontvangen met de mededeling dat de dienst in hun regio beschikbaar is, meldt Tweakers vrijdag.

De klanten zouden er donderdagmiddag via een e-mail van op de hoogte zijn gebracht dat het internet vanaf nu voor hen beschikbaar is. Het lijkt echter niet om alle klanten die een preorder hebben geplaatst te gaan: SpaceX schrijft dat het vooralsnog om een "beperkt aanbod" gaat.

Onduidelijk is hoeveel mensen nu al van het Starlink-internet gebruik kunnen maken en of zij in dezelfde regio wonen. Volgens Tweakers hebben onder anderen klanten uit Den Haag en Den Bosch een e-mail gekregen.

Voorlopig is er nog geen razendsnel internet beschikbaar. SpaceX meldt dat het verwacht dat het de komende maanden snelheden van 50 Mbit/s tot 150 Mbit/s kan aanbieden. Ook zullen klanten er rekening mee moeten houden dat de verbinding kan wegvallen.

SpaceX ontwikkelt met Starlink een breedbandinternetsysteem van twaalfduizend satellieten om betalende klanten van over de hele wereld van snel internet te voorzien. Dit moet met name uitkomst bieden in gebieden waar op dit moment nauwelijks internetverbindingen zijn.

Starlink kost de eerste gebruikers 99 euro per maand. Daarnaast moeten mensen vooraf eenmalig 499 euro betalen om de Starlink Kit te kopen. Daarin zitten onder meer een wifirouter en een antenne voor verbinding met de satellieten.