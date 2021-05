Italië heeft Google een boete van ruim 100 miljoen euro opgelegd wegens misbruik van zijn dominante marktpositie. De Italiaanse mededingingswaakhond zegt dat Google een rivaliserende app blokkeerde, waarmee gebruikers oplaadstations voor elektrische auto's kunnen vinden.

Het gaat om de app JuicePass van het Italiaanse bedrijf Enel X. De Italiaanse toezichthouder heeft Google bevolen om de app alsnog toe te staan op Android Auto, waarmee mensen het Android-besturingssysteem kunnen gebruiken op het dashboardscherm van hun auto.

"Door Enel X niet toe te staan een Android Auto-versie van zijn JuicePass-app te maken, heeft Google op oneerlijke wijze de mogelijkheden beperkt voor mensen die er gebruik van willen maken", meldt de toezichthouder. Naast het vinden van oplaadstations voor elektrische auto's kunnen mensen met de app ook een parkeerplaats reserveren.

Google trok zijn eigen functionaliteit in Google Maps voor en ondermijnde de keuzevrijheid van consumenten, stellen de autoriteiten. Italië verwijst in de zaak naar de Europese regels voor mededinging en monopolies. Het mobiele besturingssysteem Android en de Google Play-appstore hebben een dominante positie in Italië.