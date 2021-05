Telefoonmaker Motorola gaat een systeem ontwikkelen om telefoons op afstand op te laden, zonder tussenkomst van draden of oplaadpads. Daarvoor gaat Motorola in zee met de start-up GuRu Wireless, maken beide bedrijven bekend.

Het is nog niet bekend hoe de technologie van Motorola en GuRu uiteindelijk moet gaan werken. Wel presenteerde GuRu vorig jaar een product om apparaten op afstand op te laden. Een oplaadsysteem zendt daarbij radiogolven uit. Als een telefoon binnen 3 meter van het apparaat wordt gelegd, kan de accu worden opgeladen, stelt het bedrijf.

Naast een aangekondigde samenwerking is er weinig bekendgemaakt. Zo is nog niet duidelijk welke apparaten van Motorola of moederbedrijf Lenovo met het oplaadsysteem zullen werken.

Overigens is Motorola niet het eerste bedrijf wat op deze vorm van draadloos opladen wil inzetten. In januari kondigde het Chinese Xiaomi zijn Mi Air Charge aan. Met dit systeem kunnen apparaten "binnen enkele meters" door de lucht worden opgeladen.

In 2015 toonde het bedrijf Energous al technologie die draadloos op afstand kon opladen. Hoewel het bedrijf goedkeuring heeft gekregen van de Amerikaanse toezichthouder FCC voor de ontwikkeling van het systeem, is het nog steeds niet op de markt.