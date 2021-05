Het Amerikaanse oliebedrijf Colonial Pipeline heeft zijn systemen herstart, nadat het vorige week door een cyberaanval werd getroffen. Dat meldt onder meer CNBC. Volgens Colonial duurt het nog enkele dagen voordat de pijplijnen weer naar behoren functioneren.

Vanwege een aanval op het grootste oliepijplijnbedrijf van de Verenigde Staten kwamen verschillende ICT-systemen plat te liggen. Sinds zondag waren alle leidingen van het bedrijf uit voorzorg afgesloten, wat op sommige plekken leidde tot tekorten en hamsteren.

"Na de herstart zal het enkele dagen duren voordat alles weer normaal werkt", schrijft het bedrijf in een verklaring. "Sommige markten die door Colonial Pipeline worden bediend, krijgen mogelijk te maken met beperkingen in de dienstverlening. Colonial zal tot alles weer normaal werkt zoveel benzine, diesel en vliegtuigbrandstof transporteren als op een veilige manier mogelijk is."

Hackergroep DarkSide zit achter de cyberaanval en bood zijn excuses aan. De hackers wilden geld verdienen, maar stellen dat het niet hun bedoeling was de samenleving te ontwrichten.

Colonial beheert een 9.000 kilometer lang pijpnetwerk dat olieproducten vervoert. De olie komt uit de zuidelijke staten aan de Golf van Mexico en wordt van daaruit vervoerd naar de rest van de VS.