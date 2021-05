De politie waarschuwt woensdag voor oplichters die gebruikmaken van QR-codes. Daarmee proberen ze bankgegevens van slachtoffers te ontfutselen.

Een QR-code (Quick Response) is een soort barcode die kan worden uitgelezen met scanner en smartphones via de camera. De codes kunnen linken naar een webpagina en worden bijvoorbeeld gebruikt om kaartjes te scannen of online betalingen te doen. Dit soort links worden echter ook gebruikt door criminelen.

Hoewel het fenomeen niet nieuw is, gebeurt dat volgens de politie nog altijd regelmatig. Criminelen sturen uit naam van een bank of andere organisatie een e-mail of brief met daarin een QR-code. Daarin staat bijvoorbeeld dat mensen een nieuwe bankpas moeten aanvragen of een nieuwe app moeten verifiëren door de code te scannen.

In sommige gevallen noemen de criminelen daarbij ook de naam en het bankrekeningnummer van de geadresseerde. In veel gevallen gaat het bovendien om een bank of organisatie waar de ontvanger klant van is, waardoor sommige mensen denken dat de berichten echt zijn.

Mensen die de code scannen, worden doorgestuurd naar een phisingwebsite. Daar kunnen hun inlog- en bankgegevens worden verkregen door criminelen.

De politie roept mensen op QR-codes niet zomaar te scannen wanneer ze niet zeker weten met wie ze te maken hebben. "Het gevaar zit hem erin dat je niet kunt zien welke informatie er in zo'n QR-code staat", aldus de politie.