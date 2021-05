De Europese Commissie gaat de overname van Kustomer door Facebook onderzoeken. De techgigant kondigde eind november aan het Amerikaanse softwarebedrijf te hebben gekocht voor ongeveer 1 miljard dollar (ongeveer 828 miljoen euro).

Kustomer maakt geavanceerde klantservicesystemen voor bedrijven voor onder andere het afhandelen van vragen, bestellingen en retouren. In die systemen worden verschillende contactmogelijkheden, bijvoorbeeld via Facebook, Instagram en WhatsApp geïntegreerd in de klantafhandeling.

Facebook had toestemming voor de overname gevraagd aan Oostenrijk, maar dat land vroeg de Europese Commissie de situatie te bekijken. Als een lidstaat serieuze zorgen heeft over een overname, dan kunnen deze aan de Europese Commissie vragen eerst onderzoek te doen. Het is de tweede keer dit jaar dat een lidstaat een verzoek aan de Europese Commissie doet voor een beoordeling.

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) zegt het onderzoek van de Europese Commissie te steunen. De toezichthouder vreest dat de overname slecht kan zijn voor de concurrentie en kan leiden tot hogere prijzen, slechtere kwaliteit of minder innovatie in Nederland en de Europese Unie. Ook is de ACM bang dat de overname gevolgen kan hebben voor de markten van klantservicesystemen en online advertenties.