Wat is de beste televisie van 39 tot 43 inch? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Ga je een nieuwe tv kopen, dan kijk je meestal eerst naar het formaat. Daarbij maakt het uit hoe ver je bank van de tv afstaat. Zit je op zo'n 2 tot 2,5 meter afstand? Dan kan een tv met een beelddiagonaal van 39 tot 43 inch prima passen.

De Consumentenbond test het hele jaar door tv's van verschillende formaten op onder meer beeld- en geluidskwaliteit, gebruiksgemak en energieverbruik. Er zijn nu in totaal 186 televisies getest die verkrijgbaar zijn.

Fabrikanten komen vaak in deze periode met nieuwe modellen op de markt. Die worden zo snel mogelijk ingekocht en getest, maar dat kost tijd. Het kan dus zijn dat je nieuwe modellen in de winkels aantreft die nog niet zijn getest.

Van de 34 geteste tv's binnen de categorie 39 tot 43 inch is een model van LG de Beste uit de Test. Dit model heeft ook een zeer gunstige prijs en is tegelijk ook de Beste Koop. Vind je vooral beeldkwaliteit belangrijk, dan is een televisie van Samsung een alternatief.

Beste uit de Test & Beste Koop: LG 43UN74006LB

Deze 4K Ultra HD-televisie is sinds 2020 op de markt. Met deze LG haal je een prima tv in huis. Zeker voor deze prijs.

De beeldkwaliteit van het toestel is in orde, maar waar hij vooral in uitblinkt is het geluid. Het klankbeeld is helder en prettig. Lage tonen zijn bij tv's vaak aan de zwakke kant, maar dat speelt bij deze tv minder. Al kan ook bij dit toestel het geluid soms wat dun klinken.

Ook het smart tv-systeem scoort goede punten. Het menu start snel op, werkt soepel en zit logisch in elkaar. Je hebt toegang tot veel apps zoals Netflix, YouTube, Disney+ en Apple TV. Daarbij werkt de bediening soepel met de meegeleverde Magic Motion Remote. Hiermee bestuur je de cursor op het scherm via beweging en kun je snel en eenvoudig navigeren door het menu.

Een nadeel van deze tv is dat de kijkhoek niet erg groot is. Het is aan te raden om de standaardbeeldinstellingen iets aan te passen om de beeldkwaliteit te verbeteren. De tv heeft drie HDMI-aansluitingen en twee USB-poorten.

Alternatief: Samsung UE43TU8500

Een goed alternatief voor de LG is deze 4K Ultra HD-tv van Samsung. Wat beeldkwaliteit betreft presteert de UE43TU8500 zelfs beter dan de LG. Er zijn sowieso weinig andere tv's in deze beeldmaat met een vergelijkbare beeldkwaliteit. Het beeld is scherp en vloeiend met levendige en behoorlijk natuurlijke kleuren.

Op geluidskwaliteit scoort de Samsung juist een stuk minder goed dan de LG. Het geluid klinkt dof, hol en ongebalanceerd, inclusief lage tonen die te zwak zijn. Wil je wel goed geluid bij deze tv, dan is een soundbar een oplossing.

Het smart tv-systeem werkt prettig en bevat alle bekende apps zoals Netflix, YouTube, Disney+ en Apple TV. Net als bij de LG is ook de kijkhoek van de Samsung aan de krappe kant. De tv heeft drie HDMI-aansluitingen en twee USB-poorten.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.