De nieuwe Google Nest Hub maakt het supergemakkelijk om zonder poespas bij te houden hoe je slaapt. Slaapexperts betwijfelen het nut hiervan.

De Nest Hub van Google lijkt een droomproduct, omdat het slaapmeting supersimpel maakt. Ik probeerde het met smartwatches, maar dan lig je met een apparaat aan je arm, dat niet lekker zit en dat ook nog vaak moet worden opgeladen. Dit slimme scherm van Google doet het op een andere manier, zodat dat ongemak wordt weggenomen. Je zet hem op je nachtkastje, gaat op bed liggen en het werkt.

Om te meten of en hoe je slaapt, maakt de Nest Hub gebruik van soli, een soort radartechnologie die bewegingen registreert. Geen camera dus, wat privacytechnisch wel zo prettig voelt in de slaapkamer. De microfoon, die snurken en hoesten herkent en kan worden gebruikt om Google Assistent opdrachten te geven, is uit te schakelen.

Twee weken met het apparaat naast het bed biedt het inzicht dat ik niet snurk, gemiddeld aan 7,5 uur slaap per nacht kom en dat ik vaak wat rusteloos slaap. Alle statistieken worden keurig in Googles gezondheidsapp Google Fit aan me gepresenteerd. Ik kan zien hoelang het duurt voordat ik inslaap en hoelang ik nog op bed blijf liggen na het ontwaken. Alle informatie is overzichtelijk te bekijken.

In Google Fit kun je zien hoe je volgens de Nest Hub hebt geslapen. In Google Fit kun je zien hoe je volgens de Nest Hub hebt geslapen. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Mogelijke geruststelling voor slechte slapers

Toch rijst de vraag: wat moet ik hier mee? Google zegt vooral wat hulp te willen bieden aan mensen die zorgen hebben over hoe ze slapen en mensen die zeggen een slaaptekort te hebben.

Psycholoog Barbara Mulder van de behandelpraktijk Slaapmakend zegt dat dit soort slaapmetingen een interessant inzicht kan bieden aan mensen die het belang van slaap onderwaarderen. "Mensen die geconfronteerd worden met te weinig slaap, kunnen daar een hogere prioriteit van maken", zegt ze.

Toch ziet ze ook grote nadelen. Zo kunnen deze apparaten de slaapkwaliteit juist verslechteren. "De metingen kunnen mensen ongeruster maken over hun slaap, waardoor ze zich meer zorgen gaan maken", zegt ze. "Als gevolg daarvan gaan die personen harder hun best doen om in slaap te vallen, waardoor dat juist minder goed lukt."

Betrouwbaarheid laat te wensen over

Ook Lucia Talamini van de Universiteit van Amsterdam, die eerder onderzoek deed naar slaapmeters, kijkt met argwaan naar commerciële technologie die slaapmetingen bieden.

"Over het algemeen werkt dit soort speelgoed slecht", zegt ze. "Als je slaap goed wil meten, moet je in een lab gaan liggen met sensoren op je lichaam. Dit levert vage informatie op."

Talamini zegt dat de Nest Hub waarschijnlijk een "zware onderschatting" geeft van de tijd dat mensen wakker liggen. "Mensen met slaapproblemen liggen vaak stil in bed, maar slapen niet. Beweging en ademhaling wordt rustiger naarmate je stiller ligt en dieper slaapt, maar omdat de ademhaling fluctueert met allerlei aspecten van de fysiologie is het niet mogelijk om hiermee nauwkeurig te bepalen of iemand wel of niet slaapt."

Diezelfde conclusie trekt Google overigens zelf ook in een gepubliceerd onderzoeksrapport over de werking van het apparaat. "Het systeem is heel slecht in staat om rustig liggen te onderscheiden van slapen", zegt Talamini daarover. "Het heeft het ongeveer de helft van de keren bij het foute eind."

De Nest Hub werkt door hem op je nachtkastje te zetten. De Nest Hub werkt door hem op je nachtkastje te zetten. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Luister ook naar je eigen lichaam

Ik ben tijdens de testperiode een paar keer wakker geworden met het gevoel slecht te hebben geslapen. 's Morgens vertelde Google me dat ik "een rustgevende nacht" had gehad. Daarmee voelde ik me direct beter. Vreemd, maar niet gek, vindt Mulder.

"Een deel van hoe je je voelt, is perceptie", zegt ze. "Als je uit je remslaap ontwaakt, kun je vermoeid wakker worden. Dan kun je concluderen dat je slecht hebt geslapen, terwijl dat misschien niet zo is." Maar andersom is het volgens haar kwalijker, het gevoel hebben wel goed te hebben geslapen, terwijl dat niet zo is. "De meeste van dit soort technologieën zijn nog niet betrouwbaar genoeg om daarover uitsluitsel te geven."

Talamini zegt dat mensen met slaapproblemen dat vaak zelf wel weten. "De belangrijkste maatstaf hierbij is of het je dagelijks leven beïnvloedt. Er zijn mensen die prima functioneren met vier uur slaap, anderen hebben acht uur nodig."

Vooral voor de lol

Luister dus naar je lichaam en vertrouw niet op de resultaten van de slaapmeter. Ik vond het leuk om de statistieken te zien, hoewel mij (als vrij goede slaper) het nut een beetje ontging.

Overigens schrijft Google zelf dat de slaapmeting "niet als vervanger mag worden gezien voor medisch advies of medische behandelingen". "De Nest Hub met Sleep Sensing is niet bedoeld om ziekten en aandoeningen vast te stellen, te genezen, te beperken, te voorkomen of te behandelen."

Vooralsnog is de slaapanalyse van Google overigens gratis, vanaf volgend jaar betaal je er een nog onbekende prijs voor.