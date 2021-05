Een 24-jarige man uit Giesbeek, bij Arnhem, is woensdag veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor zijn rol bij We Leak Info. Op die site werden miljarden gelekte gegevens verkocht.

De Nederlander was verantwoordelijk voor het verwerken en vervolgens uploaden van de data. We Leak Info bood in totaal twaalf miljard gegevens te koop aan, waaronder namen, e-mailadressen en wachtwoorden.

Volgens de Rechtbank Midden-Nederland staat vast dat de man daarmee jarenlang crimineel handelde. De Giesbekenaar stelde dat hij met We Leak Info geen kwade bedoelingen had, maar met de zoektool mensen wilde helpen.

Gebruikers konden op We Leak Info gratis of tegen betaling gegevens uit gelekte databases vinden. De site werd in januari 2020 uit de lucht gehaald. De ruim twaalf miljard gegevens voor die tijd werden aangeboden, zouden afkomstig zijn uit meer dan tienduizend datalekken.

Omdat tussen die gegevens ook wachtwoorden zaten, was het Openbaar Ministerie (OM) er al van overtuigd dat de site was opgezet om het hacken van accounts mogelijk te maken. De Giesbekenaar ontkende dit. Door mensen te confronteren met hun wachtwoord, zouden mensen volgens hem de beveiliging van hun online accounts serieus nemen.

Rechtbank neemt eis van OM nagenoeg over

Het OM eiste twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechters vinden de duur daarvan passend, onder meer het enorme aantal aangeboden inloggegevens. Maar door de straf deels voorwaardelijk op te leggen, willen zij voorkomen dat de Giesbekenaar opnieuw de fout in gaat.

Ook moet de 24-jarige man de bijna 110.000 euro die hij met zijn werk voor We Leak Info verdiende inleveren, beslist de rechtbank.

"Daar zijn wij uiteraard niet blij mee", reageert advocaat Charlotte van Dooijeweert. "We gaan absoluut in hoger beroep." Het OM laat weten op dit moment geen aanvullende reactie te hebben.

Naast de Nederlander werd begin 2020 ook een man uit Noord-Ierland gearresteerd. Daarnaast speelde een derde verdachte een rol bij We Leak Info. Hij werd door de Giesbekenaar 'God' genoemd, maar gebruikt in het echt een Amerikaanse en Zuid-Koreaanse naam. Deze persoon is voor zover bekend voortvluchtig.