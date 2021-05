Het Verenigd Koninkrijk neemt stappen om kinderen beter te beschermen op het internet. De Britse regering komt woensdag met een wetsvoorstel waarin staat dat wanneer bedrijven schadelijke content niet op tijd verwijderen, zij een flinke boete kunnen verwachten, schrijft BBC News.

Aan het wetsvoorstel Online Safety Bill, dat nog wel moet worden goedgekeurd, is de afgelopen twee jaar gewerkt. Het was eerder al aangekondigd, maar wordt woensdag ook officieel ingediend. Het voorstel is vooral gericht op het beter beschermen van kinderen op het internet.

Kinderen worden volgens de Britse regering nog te vaak slachtoffer van grooming (digitaal kinderlokken), pornografie en wraakporno. Ook wil het land het aantal haatzaaiende uitlatingen, afbeeldingen van kindermishandeling en berichten over zelfmoord en eetstoornissen tegengaan.

Volgens de regering moeten platforms actie ondernemen om kinderen te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld door de risico's voor kinderen te beperken en schadelijke content snel te verwijderen. Ook moeten de platforms zich beter aan hun eigen richtlijnen houden.

Bedrijven die te weinig doen om kinderen te beschermen of content niet snel genoeg verwijderen, kunnen als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd een boete verwachten van maximaal 18 miljoen pond (bijna 21 miljoen euro) of 10 procent van de wereldwijde jaaromzet. Ook krijgt de Britse toezichthouder Ofcom dan de bevoegdheid om websites die zich niet aan de regels houden te blokkeren.