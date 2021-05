Soms zit je zo te zwoegen, dat het onmogelijk wordt om de spel- en taalfouten nog uit een brief of artikel te pikken. En dat terwijl je belangrijke teksten, zoals een sollicitatiebrief, natuurlijk foutloos wil afleveren. Met deze tip spoor je verraderlijke foutjes die je anders misschien over het hoofd zou zien op.

Tekstverwerkers helpen je natuurlijk al een heel eind op weg, met de groene en rode kringeltjes onder je fouten. Voor de meest voorkomende fouten is dat genoeg, maar Word is ook niet alwetend.

Als je 'Het afgelopen paar heb ik' in plaats van 'Het afgelopen jaar heb ik' typt, dan gaan de alarmbellen niet af. Ook als je een woord vergeet, krijg je geen seintje, zoals in de zin 'Als studie heb Rechten gedaan'. Het kan net het verschil maken tussen een succesvolle sollicitatie en een brief die in de prullenbak belandt.

Niet lezen, maar luisteren

Je tekst aan je laten voorlezen, is een goede truc. Na een intensieve schrijfsessie staar je je misschien blind op je tekst en zie je de foutjes niet meer staan. Als je er vervolgens naar luistert, hoor je eerder dat een woordje niet klopt, of dat een stuk van de zin ontbreekt.

Natuurlijk kan je een vriend of familielid vragen om de tekst aan je voor te lezen, maar je kan ook de technologie aan het werk zetten. Tekstverwerker Word heeft die optie zelfs ingebouwd. Onder het submenu 'Controleren' vind je de optie 'Voorlezen'. Het klinkt een beetje robotachtig, maar je kunt wel goed horen of je zinnen logisch lopen.

Google Translate kan meer dan alleen vertalen

Schrijf je in een gratis tekstverwerker als Google Docs, dan moet je een extra stap zetten. Google Translate is eigenlijk bedoeld om teksten te vertalen, maar functioneert ook als een aardige voorleeshulp.

Plak al je tekst in een van de vakken en stel de taal in op Nederlands. Vaak wordt de taal al automatisch herkend door Google. Met het luidsprekertje links onderin laat je vervolgens je brief voorlezen.

Ook op mobiele apparaten werkt Google Translate, maar er zijn ook apps die je een handje kunnen helpen. Zo gebruikt de app Talkie (iOS en Android) de technologie van Google om je teksten voor te lezen. De app is eigenlijk bedoeld voor mensen die moeite hebben met praten, maar je kan haar ook gebruiken om je teksten te verbeteren.