Smartphonefabrikant Xiaomi wordt definitief van een zwarte lijst van het Amerikaanse ministerie van Defensie gehaald, meldt Bloomberg woensdag.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie plaatste het bedrijf in januari op een zwarte lijst vanwege vermeende banden met het Chinese leger. Daardoor mochten Amerikaanse investeerders hun geld niet langer in de fabrikant steken.

Xiaomi heeft altijd ontkend banden met het Chinese leger te hebben. Het bedrijf startte een rechtszaak tegen de Amerikaanse ministeries van Defensie en Financiën vanwege het besluit. Dat was volgens het technologiebedrijf ongrondwettelijk en schadelijk.

Een rechter in de Amerikaanse hoofdstad Washington oordeelde in maart al dat de tegen Xiaomi gerichte handelsbeperkingen moesten worden opgeheven. Volgens de rechter was onvoldoende hard gemaakt dat het Chinese bedrijf op de zwarte lijst hoort en dat het een gevaar vormt voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten.

Ondanks het besluit van de rechter was Xiaomi echter nog niet definitief van de zwarte lijst van het ministerie verwijderd. Dat gaat nu wel gebeuren, blijkt uit juridische documenten.