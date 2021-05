Bepaal welke film je vanavond met je partner kijkt en houd de aanbiedingen van drogisterijen in de gaten. Dit zijn de apps van de week.

WeWatch

Zit je net gezellig met je partner op de bank om iets te kijken, ben je vervolgens een half uur door de lijsten van streamingdiensten aan het scrollen om die ene film te vinden die je beiden wil zien. Een appmaker had hetzelfde probleem, dus besloot hij er wat aan te doen.

Het resultaat is WeWatch, Tinder voor films. Het idee is dat je films in beeld krijgt, die je stuk voor stuk naar links (niet kijken) of rechts (wel kijken) swipet. Vervolgens word je in de app vrienden met je partner die hetzelfde doet op hun eigen smartphone en kun je precies zien welke films jullie beiden willen zien.

Het is daarnaast mogelijk om een hele groep te vormen, als je bijvoorbeeld films wil kijken met een vriendengroep of je familie.

WeWatch laat je ook filters instellen, zodat je alleen films krijgt voorgeschoteld die te zien zijn via jouw favoriete streamingdiensten. Dat werkt in Nederland niet zo goed, omdat we hier niet gebruik kunnen maken van dezelfde diensten als in de Verenigde Staten en deze diensten in verschillende landen een ander aanbod hebben. Wel kun je makkelijk genres wegfilteren.

Download WeWatch voor Android of iOS (gratis)

Twitter

Je kunt nu geld verdienen met je tweets door Tip Jar aan te zetten op je profiel. Dat klinkt makkelijker dan het is, want je moet wel kwaliteitscontent maken en fans hebben.

De fooienpot wordt verbonden met een betaaldienst. Specifiek zijn dat Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal en Venmo. Fans die een fooi willen geven, kiezen een betaaldienst en bepalen zelf het bedrag. Twitter steekt daarvan niets in eigen zak.

Er zitten nog wel wat haken en ogen aan het systeem. Kiest een gebruiker ervoor om een fooi te sturen via PayPal, dan krijgt de ontvanger ook hun volledige adres te zien. Ook kunnen fooien via PayPal mogelijk worden misbruikt door ze terug te vorderen. De ontvanger moet dan 20 dollar (16 euro) betalen.

Iedereen die Twitter in het Engels gebruikt, kan een fooi geven in de Twitter-app op iOS of Android. Een beperkt aantal gebruikers kan nu zelf een Tip Jar instellen, waaronder journalisten en non-profitorganisaties.

Download Twitter voor Android of iOS (gratis)

Promo

Geen zin om elke folder in de gaten te houden om te zien of je favoriete deodorant in de aanbieding is? Dan is de nieuwe app Promo wellicht iets voor jou. In de app voeg je jouw favoriete producten toe en krijg je een melding zodra het product in de aanbieding is.

Appmaker Jasper Kuperus maakte twee jaar geleden speciale software voor zichzelf om in de gaten te houden of zijn favoriete drogisterijproducten in de aanbieding waren. Kuperus hoorde van vrienden dat ze daar ook wel interesse in hadden en zo is de app ontstaan.

Op dit moment ondersteunt de app helaas nog maar vijf winkels: Albert Heijn, Etos, Kruidvat, Trekpleister en DA. Kuperus stelt met de focus op drogisterijen daarmee het grootste aandeel te dekken.

De app is gratis te gebruiken, maar de mogelijkheden zijn dan beperkt. Je kunt dan drie producten toevoegen om in de gaten te houden. Voor 1 euro per maand of 10 euro per jaar kun je onbeperkt producten toevoegen.

Download Promo voor Android of iOS (gratis)